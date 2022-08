Pugno all'autista dell'Atvo, identificato il responsabile

Un altro autista aggredito a bordo di un mezzo di linea Atvo. È successo venerdì ed è il secondo caso in pochi giorni. Il pullman era partito da Venezia ed era diretto a Jesolo. Verso la fine della corsa, quasi all'altezza dell'autostazione, un uomo giovane con accento italiano è salito e ha iniziato a chiedere ripetutamente al conducente dove fosse Jesolo. In base al racconto, a nulla sarebbero servite le rassicurazioni del conducente che ha cercato di tranquillizzare e garantire più volte al passeggero che mancava poco all'arrivo. Sembrava che non ascoltasse, e continuava a rivolgersi al guidatore del mezzo pubblico ponendogli ancora la stessa domanda: «Dov'è Jesolo?». Vani anche gli inviti a sedersi e a pazientare perché in quel modo, disturbando la guida, avrebbe rallentato e reso più difficile il raggiungimento della località balneare. Alla fine, terminata la corsa, tutti sono scesi tranne quell'uomo che è rimasto fermo sul bus a fissare il conducente finché questi non si è alzato. Avvicinandosi ha preso la mira all'altezza dell'addome del lavoratore sferrandogli un pugno in pancia.

Lui ha preso il telefono e ha chiamato il 112, subito intervenuto con i carabinieri sul posto. L'aggressore è stato identificato e l'azienda Atvo sta compiendo ogni approfondimento sulla vicenda. Nelle prossime ore potrebbe scattare una denuncia per lesioni, ma il presidente di Atvo, Fabio Turchetto, esclude si possa parlare di un'emergenza aggressioni. «Nel corso di tutta la stagione e con le decine di migliaia di persone che hanno viaggiato sui nostri mezzi per raggiungere le località balneari è il secondo episodio che si verifica, sempre nelle immediate vicinanze di Jesolo e nel periodo di Ferragosto. Sono decine di migliaia le presenze sul territorio. E in tutto abbiamo contato due aggressioni».