Autobus perde le ruote, striscia sull'asfalto e perde velocità: nessun coinvolto

Si staccano le due ruote posteriori di sinistra da un pullman che trasportava 50 studenti e solo per caso nessuno rimane coinvolto né il distacco provoca incidenti per lo scontro con altri veicoli. È successo nel pomeriggio di venerdì verso le 16.40, il mezzo di trasporto turistico proveniva da Cuneo e stava viaggiando verso Milano, probabilmente per il ritorno.

A un certo punto ha perso le ruote posteriori gemellementre percorreva il Passante di Mestre, tra i caselli di Martellago-Scorzè e Spinea. Il conducente è riuscito ad accostare il mezzo in una delle piazzole di sosta dell’autostrada, nel tratto in trincea del Passante, dopo aver strisciato a terra perdendo velocità e nessuno è rimasto ferito. Sul posto, coordinati dal centro operativo di Mestre, sono intervenuti gli ausiliari della viabilità di Concessioni Autostradali Venete, che hanno messo in sicurezza gli studenti rimasti a bordo careggiata, facendoli evacuare attraverso le scale di fuga del Passante e mettendoli in sicurezza dal traffico nelle aree verdi adiacenti. Dove opera la polizia stradale di Venezia si transita su due corsie di marcia e non sono state registrate code. I passeggeri trasbordati su un bus sostitutivo hanno ripreso la via del ritorno.