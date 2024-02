Assalto armato in una gioielleria del Valecenter

Assalto armato nella serata di oggi, 7 febbraio, in una gioielleria all'interno del centro commerciale Valecenter di Marcon. I banditi sono entrati nel negozio con delle armi da fuoco - dei mitra, in base alle prime informazioni - usandole per minacciare i presenti. Si sarebbero impossessati di diversi gioielli, poi sono fuggiti. Nel corso dell'azione almeno una delle dipendenti è stata presa momentaneamente in ostaggio e tenuta bloccata sotto la minaccia delle armi, forse per indurre il personale ad aprire la cassaforte. Poi pare sia stata liberata. Altri commessi sarebbero stati rinchiusi in uno stanzino.

Tutto è successo attorno alle 19, in un orario in cui il centro commerciale era ancora piuttosto affollato. I clienti, impauriti, sono scappati all'esterno per cercare riparo, ma sembra che non siano stati sparati colpi e nessuno è rimasto ferito. L'allarme più tardi è rientrato. Sul posto sono arrivati i carabinieri, che hanno perlustrato lo stabile e avviato le indagini per ricostruire l'accaduto, con l'obiettivo di risalire ai responsabili.

Si tratterebbe di un gruppo formato da quattro o cinque persone, tutte con i volti coperti da passamontagna. Al termine della rapina sarebbero fuggiti in macchina. Una delle automobili usate, una Panda di colore rosso, è stata trovata abbandonata poco distante, nel parcheggio del negozio Mondo Convenienza. L'altra, una Golf bianca, si è dileguata. A contribuire alle indagini ci sono le registrazioni delle telecamere di sorveglianza, oltre alle testimonianze delle tante persone presenti.

Un testimone racconta: «Sono entrato nello stesso momento, ma dall’altra parte del Valecenter. Stavo andando nella zona dei ristoranti quando abbiamo sentito trambusto e abbiamo visto le persone correre verso le uscite. Pensavamo quasi ad un incendio, poi sono arrivate le guardie del centro commerciale e ci hanno ordinato di correre fuori causa rapina a mano armata. Non ho sentito spari, ma è possibile che abbiano rotto qualcosa, perché ci son stati dei tonfi».

