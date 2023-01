Direttore del supermercato picchiato e rapinato dopo la chiusura

Una rapina violenta è andata a segno nella serata di lunedì 16 gennaio a Torre di Mosto, nel Veneto orientale. Vittima dell'aggressione è il direttore del punto vendita Crai nel centro del paese, in via Molino. L'uomo, di 61 anni, sarebbe stato assalito all'ora di chiusura, subito dopo aver lasciato il negozio. Con sé aveva l'incasso della giornata, tra i 4 e i 5mila euro in contanti, che i rapinatori gli hanno sottratto dopo averlo picchiato. Sulla vicenda indagano i carabinieri della compagnia di Portogruaro, che hanno acquisito le immagini delle telecamere di sorveglianza e stanno cercando di individuare i responsabili.

A raccontare l'accaduto è Lorenzo Mazzarotto, presidente della cooperativa che gestisce il supermercato. «Il direttore aveva appena chiuso il negozio. Stava per entrare a bordo della sua macchina quando è piombata un'auto, forse una Golf o una Polo. Erano in tre: lo hanno aggredito proprio mentre stava per mettersi al posto di guida, bastonandolo ad una gamba e colpendolo con dei pugni. Gli hanno detto "fermo" ma lui non ha fatto neanche in tempo a rendersi conto, hanno usato la violenza senza motivo. Hanno agito con precisione, probabilmente lo avevano tenuto d'occhio». In pochi istanti gli sconosciuti, che avevano i volti coperti, gli hanno preso la cassetta con i soldi e sono scappati via, aiutati dall'oscurità e dalla pioggia.

L'uomo a quel punto ha chiamato Mazzarotto, che lo ha raggiunto per dargli aiuto. I carabinieri sono arrivati sul posto e hanno avviato le indagini del caso, mentre il direttore si è recato al pronto soccorso dell'ospedale di Portogruaro per gli accertamenti. Non avrebbe riportato conseguenze gravi, anche se i segni dell'aggressione, tra cui un ematoma alla testa, sono evidenti.