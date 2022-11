«Mi hanno rapinato». Persona ferita alla testa in via Dante

È stato avvicinato da alcune persone di nazionalità straniera mentre si trovava in prossimità del sottopasso di via Dante a Mestre. Poi lo hanno aggredito, rubando il denaro che aveva con sé. A ricostruire i dettagli della rapina è stata la presunta vittima agli agenti di polizia, intervenuti sul posto poco dopo le 8 di sabato mattina. L'uomo, al termine di un piccolo tafferuglio, sarebbe rimasto ferito lievemente alla fronte.

I contorni della vicenda sono tutti ancora da chiarire. La polizia, in queste ore, sta visionando le telecamere di videosorveglianza di zona per cercare di ricostruire quanto accaduto. Sul posto sono intervenuti anche i sanitari del Suem, per prestare le cure del caso al rapinato.