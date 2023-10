Rapinatore delle scontare due anni e cinque mesi, arrestato

Nella mattinata di mercoledì, i carabinieri di Noventa di Piave hanno rintracciato un 27enne già arrestato in flagranza a San Donà il giorno di Capodanno dopo aver messo a segno una rapina, armato di coltello da cucina e camuffato con un passamontagna, in danno di una giovane di Musile.

Su di lui pendeva dalla fine di settembre un ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dall’ufficio esecuzioni penali della procura di Venezia per la condanna divenuta definitiva nel mese di marzo a 2 anni e 8 mesi di reclusione, perché ritenuto responsabile del reato di rapina aggravata. Dalla condanna è stato detratto il periodo di quasi 3 mesi già trascorso in carcere e agli arresti domiciliari.

È stato quindi tradotto presso la casa circondariale di Venezia Santa Maria Maggiore per l’espiazione della pena detentiva residua. È stato inoltre disposto nei suoi confronti il recupero della pena pecuniaria pari a mille euro.