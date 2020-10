Ok alla concessione dell'ex Colonia Turati per farne una residenza per anziani

La giunta comunale di Chioggia ha approvato ieri la proposta di concessione dell’immobile ex Colonia Turati, in lungomare Sottomarina, ad un privato che ne farà una rsa (residenza per anziani). L'accordo prevede la ristrutturazione, l'ampliamento con una nuova ala e la successiva gestione da parte della società padovana Altinia, che, a fine aprile 2020, aveva presentato al Comune la proposta di intervento in project financing. Il valore totale dell'investimento è di poco più di 9 milioni di euro, iva esclusa.

Condizioni

La società dovrebbe occuparsi della progettazione ed esecuzione dei lavori di ristrutturazione, della riqualificazione energetica e adeguamento sismico e dell'acquisto di apparecchiature e beni, oltre che della manutenzione. La durata proposta per la concessione è di 35 anni. L'amministrazione ha chiesto però, come condizione, un'integrazione al progetto che compensi l'intervento di ampliamento della struttura: la nuova ala, infatti, dovrebbe sorgere in uno spazio in cui oggi sono ubicati dei magazzini del mercatino di San Felice ed un giardino pubblico. Solo se la società accetterà le condizioni, si passerà alla fase della gara.

Il sindaco: «Progetto utile»

«Abbiamo valutato positivamente la proposta - spiega il sindaco Alessandro Ferro - è un progetto valido, che va perfezionato, ma che in linea generale fa fronte a più esigenze della collettività: da una parte l'importante recupero di una cattedrale nel deserto, abbandonata in Lungomare da più di dieci anni; dall'altra la risposta a una domanda sanitaria esistente di ospitalità per anziani ed i servizi ad essi collegati, convenzionati con la Regione».

«L'immobile è stato inserito per alcuni anni nel piano delle alienazioni – ricorda il vicesindaco e assessore al Patrimonio Marco Veronese – ed è stato anche incluso, senza esito, nei programmi specifici del MEF a livello nazionale per la vendita anche su mercati esteri. Non avendo ricevuto significative proposte d’acquisto, abbiamo ritenuto d'interesse pubblico mantenere l'ex Colonia Turati nel patrimonio comunale, cercando strade alternative». «Abbiamo chiesto al privato proponente - conclude il vicesindaco - di integrare il progetto con alcuni interventi per aumentare il beneficio pubblico per l'amministrazione e la città».