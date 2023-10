Controllato in aeroporto, era ricercato per spaccio: arrestato

Gli agenti della polizia di frontiera di Venezia, in occasione di un controllo passeggeri allo scalo aereo Marco Polo di Tessera, hanno identificato e fermato un cittadino tunisino sul quale pendeva un'ordinanza di custodia cautelare in carcere a seguito di evasione dagli arresti domiciliari emessa dal tribunale di Venezia nel 2020.

Nello specifico, i poliziotti del commissariato di Mestre nel dicembre 2020 avevano arrestato l'uomo nei pressi di via Miranese a Mestre nell'ambito di un'attività di indagine per spaccio di cocaina in concorso con altri connazionali. Posto ai domiciliari, l'indagato aveva poi fatto perdere le sue tracce, tanto da far aggravare la misura a suo carico. In occasione del controllo in aeroporto, gli agenti hanno anche proceduto al ritiro del permesso di soggiorno di cui era in possesso, eseguendo un provvedimento di revoca del titolo per pericolosità sociale emesso già nel 2021 ma che non era stato possibile notificare proprio perché il cittadino tunisino era irreperibile. È stato quindi accompagnato nel carcere di Santa Maria Maggiore di Venezia.