In vacanza con la famiglia, ma era ricercato: finisce in carcere

Avrebbe dovuto trovarsi in carcere, invece è stato pizzicato in un albergo, mentre si godeva alcuni giorni di vacanza insieme alla sua famiglia. I carabinieri della stazione di Meolo hanno rintracciato e arrestato un 38enne tunisino, residente da anni a Barcellona, sul quale pendeva un ordine di carcerazione.

L'uomo deve scontare una pena di tre mesi e undici giorni per falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità personale o su qualità personali proprie o di altri, spaccio di sostanze stupefacenti e violazione dell’ordine del questore di lasciare il territorio nazionale, fatti commessi a Modena nel maggio del 2007. Il 38enne è stato raggiunto dai militari in una struttura alberghiera a Quarto d'Altino e accompagnato in carcere.