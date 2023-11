«Giulia accoltellata a 150 metri da casa, poi colpita ancora e uccisa»

Giulia Cecchettin sarebbe stata accoltellata vicino a casa, a Vigonovo, poi finita nella zona industriale di Fossò, dove la scena ripresa da una telecamera di videosorveglianza mostrerebbe i suoi ultimi istanti di vita. È la dinamica riportata nell'ordinanza di custodia cautelare contro l'ex fidanzato Filippo Turetta, arrestato in Germania per omicidio, firmata dal gip di Venezia Benedetta Vitolo.

In base all'ordinanza, l'ipotesi è che sabato sera i due si siano fermati inizialmente nel parcheggio di via Aldo Moro a Vigonovo, a 150 metri da casa Cecchettin. Lì Giulia sarebbe stata aggredita da Filippo «probabilmente servendosi di un coltello». Risale a quel momento la segnalazione del vicino di casa, che avrebbe udito le urla e chiamato il numero di emergenza. A quel punto Turetta avrebbe costretto la ragazza a salire in macchina e guidato fino a Fossò. Qui, nella zona industriale, sarebbe avvenuta la morte. La 22enne è uscita dall'auto e il ragazzo l'avrebbe inseguita e spinta a terra con violenza, facendole sbattere la testa.

Il nastro adesivo, sequestrato dai carabinieri accanto alla vistosa traccia di sangue trovata a Fossò, potrebbe essere stato «applicato» da Filippo Turetta «probabilmente per impedirle di gridare». «Giulia - si legge - è stata privata della libertà di movimento», tanto che il testimone l'aveva sentita urlare più volte, e «costretta a restare accanto a Filippo nell'auto».

Clicca qui per iscriverti al canale WhatsApp di VeneziaToday