San Marco, ecco il nuovo piano per il commercio su area pubblica

La giunta veneziana approva la revisione del piano del commercio su area pubblica a San Marco e nella zona dei Giardinetti Reali. In sostanza, il nuovo assetto consente ai 35 operatori di turnare e ruotare sui 18 posteggi previsti dal piano, utilizzando un banco di misure standard che ha avuto l'approvazione della Soprintendenza. L'introduzione del "banco tipo", fa presente l'amministrazione, permette agli operatori di lavorare in condizioni migliori sia dal punto di vista della sicurezza e del decoro, sia per il rispetto dei regolamenti e della leale concorrenza. Allo stesso tempo, renderà più semplici i controlli perché le infrazioni saranno più facilmente individuabili.

Per l'assessore al commercio, Sebastiano Costalonga, «finalmente l'area marciana avrà un aspetto più ordinato e decoroso. L'impatto visivo d'insieme sarà limitato, ma nel contempo gli operatori potranno lavorare con dignità, in sicurezza e contro la concorrenza sleale». È la conclusione di «anni di paziente lavoro, iniziato negli anni '90 dall'amico Roberto Magliocco, a cui dedico questo risultato», ha aggiunto l'assessore. Un ringraziamento anche al sindaco Luigi Brugnaro, al soprintendente Fabrizio Magani, all'ex prefetto Michele di Bari e all'assessore ai lavori pubblici Francesca Zaccariotto. Ora, aggiunge Costalonga, «dopo aver garantito stabilità e dignità al lavoro dei 35 commercianti che operano sui banchi e ai 16 dei chioschi dei Giardinetti, siamo all'opera per un nuovo regolamento che stabilisca delle precise norme su merceologia di vendita e abbigliamento degli operatori».

Grande soddisfazione è stata espressa da «tutti gli operatori del commercio su area pubblica di piazza San Marco», come riferito da Fiva Confcommercio. «La delibera - scrive l'associazione - porta la revisione e l’adeguamento delle strutture commerciali esistenti al passo con i tempi correnti, rendendole più consone al luogo e all’arredo dell’area marciana».