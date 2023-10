Prodotti non tracciabili, due ristoratori multati per 8mila euro

Sanzioni per un totale di 8mila euro a carico di due ristoratori di Chioggia per inadempimenti alle normative Haccp in materia di sicurezza alimentare e mancato rispetto delle regole relative alla tracciabilità dei prodotti ittici.

I carabinieri, durante i controlli effettuati lo scorso fine settimana, hanno constatato la presenza di 150 chili di prodotto ittico conservato in modo improprio. La merce era priva di un'etichettatura adeguata, un dettaglio fondamentale per garantire ai consumatori informazioni chiare sulle caratteristiche e sulla provenienza degli alimenti. Inoltre, uno dei due ristoranti è finito nel mirino dei militari non solo per le carenze in termini di etichettatura, ma anche per gravi carenze igienico-sanitarie riscontrate negli ambienti della cucina.

