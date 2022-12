Guasto al passaggio a livello, treni soppressi e in ritardo sulla Venezia-Bassano

Un guasto a un passaggio a livello sulla linea Venezia-Bassano del Grappa ha causato cancellazioni e consistenti ritardi nella circolazione dei treni regionali. Il transito dei convogli è stato pressoché bloccato per un'ora, tra le 8 e le 9 di martedì mattina, per consentire ai tecnici di Rfi di riparare il danno.

Il servizio è ripreso progressivamente a partire dalle 9, con ritardi quantificati tra i 10 e i 20 minuti per le corse successive. Inevitabili i disagi per i pendolari, in particolare studenti e lavoratori diretti a Venezia.