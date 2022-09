A Portogruaro il sindaco fa marcia indietro sulle dimissioni

Il sindaco di Portogruaro ha fatto marcia indietro rispetto alle dimissioni da primo cittadino che aveva annunciato subito dopo Ferragosto. A confermarlo è lui stesso. «Sussiste il permanere delle condizioni per procedere all'efficace ed efficiente amministrazione dell'Ente. Revoco le dimissioni presentate il 17 agosto», si legge nella comunicazione alla segreteria del Comune. Nella maggioranza si torna insomma a parlare, in particolare con il gruppo dell'ex sindaco Maria Teresa Senatore.

I nodi al pettine, sulla questione del Bilancio, nell'ultimo periodo avevano messo a dura prova la tenuta dell'amministrazione della città, e la distanza all'interno della maggioranza ha fatto il resto. Tanto che Favero, che ha vinto le elezioni nel 2020, aveva dichiarato: «Non c'è dignità per un'Amministrazione costretta alla ricerca di un continuo equilibrio caratterizzato da personalismi e pressioni anche indebite, a cui non intendo subordinare il mio lavoro e il bene dell'intera città». Ora sembra che le difficoltà possano essere superate, anche per scongiurare il pericolo di un commissariamento che allontanerebbe tutti i progetti e il compimento delle opere che l'amministrazione ha già messo o stava per mettere in cantiere con le rispettive risorse assegnate. Tra questi ci sono ad esempio i lavori di adeguamento della sede dei vigili del fuoco della città del Lemene.