Neo consigliera fa il saluto romano dopo la vittoria a San Stino

Un episodio spiacevole macchia i festeggiamenti per la vittoria di Gianluca De Stefani, eletto sindaco di San Stino di Livenza alle elezioni del 14 e 15 maggio 2023. Una neo consigliera, nel corso di una foto di gruppo, ha teso (per due volte) il braccio in un saluto fascista, gesto che è stato immortalato in un video poi circolato online.

Le prime critiche arrivano dal Partito democratico del Veneto: la consigliera «comincia nel modo peggiore il proprio servizio pubblico», secondo il segretario Andrea Martella, che spiega: «Festeggiare è legittimo, il saluto romano no. Rileviamo ancora una volta - prosegue - la scarsa attitudine istituzionale della destra. Sa la consigliera che fra pochi giorni sarà chiamata a giurare fedeltà agli interessi della Repubblica?».

«L’euforia per la vittoria del centrodestra nel comune veneziano non giustifica in alcun modo questo genere di manifestazioni», aggiunge il segretario metropolitano Pd Matteo Bellomo. «Mi aspetto che il sindaco prenda le distanze e stigmatizzi il comportamento della consigliera».