Bambino salvato in un canale di scolo con l'elicottero dei vigili del fuoco

L'allarme è scattato subito e il bambino di 9 anni che si era allontanato da casa a Cavarzere, finendo immerso in un canale di scolo oggi, è stato trovato e recuperato sano e salvo dopo il sorvolo della zona con l'elicottero dei vigili del fuoco. Si è conclusa positivamente una scomparsa segnalata verso le 13 di martedì 26 settembre, con il salvataggio del minore grazie al coordinamento dei soccorsi: vigili del fuoco, carabinieri, protezione civile e istituzioni con il sindaco di Cavarzere, Pierfrancesco Munari.

È stato localizzato intorno alle 16 nelle acque del canale dei Cuori e poi salvato dai sommozzatori che si sono calati dall'elicottero Drago VF149. Il piccolo di cui si erano perse le tracce si era immerso in acqua forse con l'intenzione di fare il bagno. Dopo la segnalazione della scomparsa si è messa in azione tutta la macchina delle ricerche. Il bambino infreddolito aveva l'acqua all'altezza del collo quando l'hanno trovato. Trasportato a riva dai vigili del fuoco è tornato fra le braccia della madre. Sul posto anche la squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Cavarzere. «Sono grato alle forze dell'ordine, alla protezione civile e ai vigili del fuoco per la pronta risposta alla richiesta di soccorso. Lo faccio a nome mio e della popolazione: troppe volte diamo per scontati i loro interventi che ci restituiscono invece segnali continui della loro presenza e importanza. Per fortuna è andato tutto bene», ha detto il sindaco Munari.