San Michele al Tagliamento cambia nome? Stasera l'assemblea

Questa sera, alle 20.30, nella sala consiliare del comune di San Michele al Tagliamento, si terrà un'assemblea pubblica con uno scopo particolare: esaminare l'opportunità di ripensare il nome del comune stesso.

Se di cambi di toponimi non se ne vedono molti, quello di San Michele potrebbe arrivare senza scossoni. La giunta e il comparto turistico concordano infatti di aggiungere al nome quella della località "Bibione", frazione balneare ormai più nota di San Michele stesso. San Michele al Tagliamento-Bibione? Bibione-San Michele? San Michele-Bibione? La cittadinanza sarà chiamata ad esprimersi e dire la sua, come per altri provvedimenti e proposte importanti, spiegano dall'amministrazione. Certo è che la strada appare ormai tracciata, se anche le pagine istituzionali del comune, sui social, si chiamano oggi "Comune di San Michele al Tagliamento e città di Bibione".

Il toponimo di San Michele, che era un tempo parte di Latisana, è attestato fin dal XIV secolo, divenuto "al Tagliamento" dopo l'annessione al Regno d'Italia, nel 1866. Ben più recente il toponimo Bibione, località balneare cresciuta dagli anni '50 in poi, il cui nome è stato ufficializzato nel 1960, pur riprendendo riferimenti all'età romana: le "insulae bibioni", che dovevano indicare isolotti collegati alla laguna da sottili strisce di terra. Ma lo sviluppo della località ha portato fino alla riflessione attuale. E a breve si saprà se la mappa del veneziano subirà o meno una modifica.