Auto infilzata dal tronco di un albero, vivo per miracolo il conducente

È vivo per miracolo il ventenne veneziano finito dritto contro un albero, il cui tronco si è conficcato nell'abitacolo della piccola utilitaria che guidava rischiando di colpirlo a morte. Erano le due circa della notte fra mercoledì e giovedì e stava percorrendo, alla guida, la strada che da Malamocco porta agli Alberoni a Lido, di fronte al depuratore. Dalle prime verifiche sarebbe uscito dalla carreggiata in modo autonomo e nell'impatto contro l'arbusto il tronco ha sfondato la carrozzeria e si è infilzato tra le lamiere tranciando in due parti la macchina, in senso verticale. Il giovane ha rischiato di rimanere stritolato.

Rimasto immobile dentro l'auto, è stato avvistato e soccorso dai passanti e poi trasportato d'urgenza dal 118 in elicottero all'ospedale dell'Angelo di Mestre. È ora ricoverato per un grave politrauma, con ferite ovunque, specie al torace e alle gambe. Operato, per una prima stabilizzazione, è stato poi trasferito in Rianimazione. La sua prognosi rimane riservata anche se non è in pericolo di vita. A tirarlo fuori dalle lamiere ci hanno pensato i vigili del fuoco, mentre i carabinieri e la polizia di Stato hanno ricostruito la dinamica e provveduto ai rilievi.