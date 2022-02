Il trasporto pubblico si ferma: sciopero di 24 ore la prossima settimana

I lavoratori del trasporto pubblico incrociano le braccia. Venerdì 25 febbraio è previsto uno sciopero nazionale di 24 ore, indetto dalle principali organizzazioni sindacali, che potrà interessare, - fanno sapere da Actv - personale dei servizi navigazione, tranviari, automobilistici urbani ed extraurbani. Il servizio People Mover di collegamento tra Tronchetto, Stazione Marittima e piazzale Roma sarà regolare.

Durante la manifestazione saranno garantiti i servizi minimi di collegamento (6-8:59 e 16:30-19.29), sia sul fronte navigazione sia per il trasporto su strada. La linea 17 Ferry tra Tronchetto e Lido San Nicolò sarà invece operativa con le seguenti corse:

partenze da Lido San Nicolò per Tronchetto alle ore 06:40, 08:20, 10:00, 16:40, 18:20 e 20:00

partenze da Tronchetto per Lido S. Nicolò alle ore 07:30, 09:10, 10:50, 15:50, 17:30 e 19:10

I motivi dello sciopero

Le organizzazioni sindacali spiegano in nota che «dopo il precedente sciopero, le aziende del settore non hanno nemmeno dimostrato la buona volontà di procedere ad una convocazione per individuare un percorso concreto e risolutivo, segno evidente della volontà di rinviare quanto più possibile la soluzione della controversia e il confronto per il rinnovo del Ccnl. Alla luce di questa situazione di stallo ed in considerazione delle ingenti risorse pubbliche già stanziate per il settore - aggiungono - è necessario che le istituzioni interessate, a cominciare dal ministero delle Infrastrutture e della mobilità Sostenibili , intervengano, anche al fine di vincolare una parte delle stesse risorse al rinnovo del Ccnl, diritto non più rinviabile per tutti i lavoratori e le lavoratrici del settore».