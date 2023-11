Sciopero generale di 24 ore, coinvolti anche i trasporti Actv

I sindacati Cgil e Uil hanno comunicato la propria adesione allo sciopero nazionale di 24 ore dichiarato per venerdì 17 novembre. Di conseguenza potrebbe aderire il personale delle società Actv, Vela e Avm, che si occupano del trasporto pubblico a Venezia e provincia: lo sciopero potrà interessare i servizi navigazione, bus, tram e people mover, oltre alle biglietterie Venezia Unica, l’ufficio ztl auto di Mestre e i parcheggi in struttura (autorimessa di piazzale Roma, park Sant’Andrea, park Candiani e park Costa).

Durante lo sciopero saranno garantiti i servizi di navigazione come da prospetto servizi minimi. Tra questi la linea ferry 17 con le seguenti corse: partenze da Lido San Nicolò per Tronchetto alle ore 06:40, 08:20, 10:00, 16:40, 18:20 e 20:00; partenze da Tronchetto per Lido S. Nicolò alle ore 07:30, 09:10, 10:50, 15:50, 17:30 e 19:10. Queste le ultime corse nella notte tra il giorno che precede lo sciopero e il giorno di sciopero: da Lido S. Nicolò e da Tronchetto alle ore 00:20. Il servizio riprende regolarmente il giorno sabato 18 novembre con le corse delle ore 05:00 da Lido S. Nicolò e da Tronchetto.

Per quanto riguarda bus, tram e people mover, saranno garantiti i servizi urbani ed extraurbani nei seguenti orari: dalle ore 06:00 alle ore 08:59 e dalle ore 16:30 alle ore 19:29. Il servizio del giorno 16 novembre terminerà regolarmente alle ore 02:30 del 17 novembre per poi riprendere alle ore 03:30 del giorno 18 novembre. Le linee N1 e N2 non saranno quindi garantite nella notte tra il 17 e il 18 novembre. Il servizio people mover sarà garantito dalle ore 07:10 alle ore 09:50 e dalle ore 16:40 alle ore 19:20.

Le motivazioni dello sciopero riportate dai sindacati sono di varia natura: il rinnovo del contratto nazionale, in scadenza a fine anno; la richiesta di relazioni industriali moderne ed efficaci; il rafforzamento delle clausole sociali. Inoltre «il recupero del potere di acquisto delle retribuzioni, con incrementi salariali adeguati», il rafforzamento del welfare, il contrasto alle aggressioni, la valorizzazione del lavoro femminile, la lotta al precariato e la necessità di adeguata formazione al personale. «Urge - concludono i sindacati - un cambio di paradigma legato alla mobilità in questo paese, attraverso un quadro normativo che dia risposte complessive e strutturali per il futuro del settore».