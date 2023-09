Scomparsa dal 14 settembre, scattano le ricerche della mamma a Cavarzere

Mancano notizie di lei dal 14 settembre scorso. Victoria Lupascu di 34 anni è stata vista per l'ultima volta proprio quel giorno alla stazione di Roma Tiburtina, poi di lei si sono perse le tracce. La donna abita a Cavarzere con la mamma ed è stata lei a rivolgersi alla trasmissione "Chi l'ha visto" chiedendo aiuto per ritrovare la figlia. Questa sera, mercoledì 27 settembre, durante la diretta della puntata è stato lanciato un appello e mostrata la foto.

Due le immagini: una di Victoria con i capelli chiari e l'altra con la capigliatura di una tonalità leggermente più scura. La donna porta occhiali da vista e non ha con sé il cellulare: cosa che rende difficile al momento rintracciarla. Si sa che era in stazione quel giorno, quando è stata riconosciuta l'ultima volta, ma non c'è alcuna certezza del fatto che abbia preso un treno. Neppure si sa dove eventualmente potesse essere diretta. «Potrebbe essere a Padova?», la domanda. La cosa sicura è che si tratta di una persona che manca all'appello ed è in difficoltà, per questo la richiesta è di rivolgersi alle forze dell'ordine o a "Chi l'ha visto" che cerca gli scomparsi per segnalare eventuali avvistamenti che possano portare sulle sue tracce.