Scossa di terremoto in Veneto avvertita anche a Mestre

Una scossa di terremoto di magnitudo 4.5 è stata avvertita nettamente dalla popolazione del Veneto verso le 15.45, in particolare nella zona sud orientale della regione.

Il movimento tellurico, con epicentro a Ceneselli (Rovigo) sarebbe stato avvertito anche soprattutto anche nel Veneziano, in particolare a Mestre. Al momento non si hanno notizie di danni. Il movimento è stato avvertito anche in Emilia, a Bologna e a Modena.

Clicca qui per iscriverti al canale WhatsApp di VeneziaToday

?? [DATI #RIVISTI] #terremoto ML 4.2 ore 15:45 IT del 25-10-2023 a 1 km E Ceneselli (RO) Prof= 8.5 Km #INGV_36600341 https://t.co/962EsQzKZp https://t.co/FEZz3EqFLU

La zona, per quanto non ricompresa in un'area ad alto rischio sismico, si trova ai margini di una faglia che taglia la pianura padana a ovest di Ferrara capace in passato di generare anche terremoti di magnitudo superiore a 5. Lo ricordano bene gli emiliani che tra il 20 e 29 maggio 2012 subirono le forti scosse di quello che è passato alla storia come il terremoto dell'Emilia che sconvolse le province di Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia, Bologna.