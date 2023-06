Rigenerazione dell'ecosistema del Naviglio: semina di tinche e carpe a Dolo

Dolo si prende cura del processo di rigenerazione dell'ecosistema del naviglio del fiume Brenta. Lo ha fatto nei giorni scorsi con una semina straordinaria e abbondante di tinche e carpe, nei pressi del Ponte dei Cavalli da parte della federazione italiana pesca sportiva e attività subacquee (Fipsas), in collaborazione con Veneto Agricoltura.

Tinche e carpe fanno parte delle specie ittiche tipiche delle acque venete con poca corrente e ricche di vegetazione. Il sindaco, Gianluigi Naletto, ha espresso soddisfazione e gratitudine per l'iniziativa: «L'importante sinergia tra la Fipsas locale e Veneto Agricoltura vede nel tratto non navigabile del nostro naviglio del Brenta un habitat ideale per l'incremento della comunità ittica del territorio. Siamo un'oasi naturale per il ripopolamento ittico fluviale veneto».