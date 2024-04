360mila cinture sequestrate al porto di Venezia

A bordo di un semirimorchio, proveniente dalla Grecia, c'erano 320mila cinture prive di etichette, informazioni sul produttore e sulla composizione dei materiali; altre 47mila erano trasportate del tutto senza documenti. A scoprire il carico, al porto di Venezia, sono stati i funzionari della agenzia delle dogane e i militari del II gruppo della guardia di finanza, impegnati nei consueti controlli sui mezzi in fase di sbarco. La merce, stando a quanto accertato, era destinata al mercato italiano.

Nel caso delle cinture senza etichette, configurandosi una tentata immissione di prodotti potenzialmente non sicuri, è scattato il sequestro dei beni per violazione del codice del consumo; potranno comunque essere messe in commercio, purché l'importatore provveda prima alla regolarizzazione e la Camera di commercio dia il proprio nulla osta. Per le cinture senza documenti, invece, c'è l'ipotesi di contrabbando ai sensi del testo unico in materia doganale: anche queste sono state sequestrate, in attesa delle decisioni dell’ufficio delle dogane di Venezia.