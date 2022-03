Recuperati undici disegni risalenti al 19esimo e 20esimo secolo

I carabinieri del nucleo per la tutela del patrimonio culturale di Udine hanno assegnato al direttore del museo storico navale della Marina Militare di Venezia undici disegni a china su carta lucida, di varie dimensioni, risalenti al 19esimo e 20esimo secolo, afferenti progetti di imbarcazioni militari e, più in generale, di cantieristica navale militare. I disegni, commercializzati sul web da parte di un privato residente nel padovano, erano stati intercettati dai militari nell’ambito delle attività di cyber-patrolling dei siti e-commerce dove vengono posti in vendita anche beni culturali di natura archivistica ed antiquariale.

Le verifiche hanno permesso di scoprire che gli undici progetti erano stati realizzati dalla Direzione delle Costruzioni Navali del III Dipartimento Marittimo della Regia Marina attivo presso l’Arsenale di Venezia in un periodo compreso tra il 1866 e il 1925. Inoltre l’Archivio di Stato ne ha accertato la compatibilità con un importante fondo archivistico (un lacerto di circa 5000 faldoni in corso di catalogazione). La procura ha quindi disposto il sequestro dei progetti illecitamente detenuti e commercializzati a carico del padovano, un hobbysta che, inconsapevole della demanialità dei disegni, li aveva a sua volta acquistati in un mercatino della zona. Il gip, successivamente, ne ha disposto la devoluzione al museo di Campo San Biagio che così riassorbe al patrimonio dello Stato un’importante testimonianza storica.