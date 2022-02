Sequestrate 51mila paia di pantofole

Sulle confezioni e tra la documentazione non c'era alcuna indicazione sul produttore e sulla composizione tessile, come previsto dalle normative. Per questo i funzionari dell'Agenzia delle Dogane di Venezia hanno sequestrato 50.998 paia di pantofole.

La merce è arrivata dalla Grecia in un autoarticolato. I funzionari, a seguito del controllo scanner, hanno trovato due pile di imballaggi con dentro le pantofole prive di qualsiasi indicazione e dell'etichettatura. Il titolare della società importatrice è stato segnalato alla Camera di Commercio, che ha disposto, previo pagamento della prevista sanzione, il dissequestro della partita ai fini della successiva regolarizzazione, condizione imprescindibile per la commercializzazione.