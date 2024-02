Ultimi mesi della guardia costiera: sequestrate 130 tonnellate di prodotto ittico

Si è conclusa in questi giorni l’ultima fase dell’operazione complessa nazionale "SpINNaker", condotta nell'ultimo mese dalla guardia costiera per vigilare la filiera della pesca. Nella fase pre-natalizia dell'iniziativa, i militari avevano effettuato 66 ispezioni e 43 sanzioni amministrative, per un valore di 104mila euro, con il sequestro di più di 7 tonnellate di prodotto ittico. Successivamente, hanno svolto iniziative di presidio e controllo del territorio, conducendo 22 ispezioni e elevando altre 14 sanzioni amministrative per un valore di quasi 23mila euro, con il sequestro di 4,5 tonnellate di prodotti ittici.

Per quanto riguarda l'impegno nel nostro territorio, tra novembre e febbraio, i militari del 9° Centro controllo area pesca della direzione marittima di Venezia hanno messo a segno numeri record, con 181 ispezioni sulla filiera ittica commerciale, 104 sanzioni amministrative per un valore complessivo di 227.558 euro, e 74 sequestri amministrativi per un totale di più di 13 tonnellate di prodotto ittico sequestrato.

Tra le attività di maggior rilievo, l’operazione che ha portato la capitaneria di porto e il personale del servizio veterinario dell'Ulss 3 a sequestrare al mercato ittico all'ingrosso del Tronchetto 170 chili di cappesante, sgombri, moli, gallinelle, rane pescatrici e triglie in condizione di sottomisura o carenti di alcune informazioni in etichetta. Il prodotto ittico, appena pescato e mantenuto in ottime condizioni, era stato donato in beneficenza.