Il sindaco di Noale è positivo al coronavirus

Il sindaco di Noale Patrizia Andreotti è positiva al covid-19. Ad annunciarlo è stata la stessa prima cittadina attraverso il suo profilo facebook: «In certi casi non c’è un modo particolare di dare una notizia. Oggi ho avvertito un po’ di febbre e nel pomeriggio ho fatto il doveroso tampone dal quale sono risultata positiva al covid-19».

L'annuncio del sindaco

«Nonostante l’attenzione prestata alle regole e ai protocolli sanitari, oltre che prudenza e buon senso, devo fermarmi per un po’ e attendere che passi. So che mi trovo in una situazione che condivido con molti miei concittadini. Fortunatamente la mia squadra di amministratori, assessori e consiglieri, è compatta e serena, e sa il fatto suo. Inoltre, grazie alle tecnologie e ad un buon gruppo di dipendenti comunali su cui contare, potrò seguire l’amministrazione anche da casa e sono certa che tutto proseguirà per il meglio. Rassicuro i miei concittadini che l'amministrazione è in ottime mani e nei prossimi giorni avrete mie notizie»