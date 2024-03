Con l'auricolare all'esame per la patente, era pure ai domiciliari. Straniero in carcere

Doveva essere ai domiciliari, invece si è recato a fare l'esame della patente e per di più con un auricolare incollato sotto i vestiti per ottenerla in modo fraudolento. Gli operatori della Motorizzazione civile di Mestre si sono insospettiti giovedì scorso, mentre era in corso una prova per conseguire l'idoneità alla guida, perché tra i candidati ce n'era uno che pareva avesse un dispositivo all'orecchio.

Avvisata la polizia, le pattuglie delle volanti della questura arrivate sul posto hanno atteso il termine dell’esame e poi hanno fatto alcuni controlli sull'uomo, uno straniero, e dalle verifiche hanno riscontrato che il candidato aveva davvero nascosto con del nastro adesivo, sotto i propri indumenti, un dispositivo elettronico dotato di auricolare e videocamera. Portato in questura e verificato che aveva già una condanna ai domiciliari, per cui non avrebbe dovuto allontanarsi per andare a sostenere l'esame, è stato arrestato per evasione e dopo la convalida del giudice ha avuto l'aggravio di pena con l'accompagnamento al carcere di Santa Maria Maggiore.

Sempre giovedì, i poliziotti delle volanti, sono intervenuti a seguito di una segnalazione in una palestra di Mestre dove un uomo era stato sorpreso a derubare denaro da alcune borse lasciate all’interno dello spogliatoio. Il presunto ladro, con precedenti di polizia per reati contro il patrimonio, era entrato senza farsi notare e aveva prelevato dai borsoni dei frequentatori diverse centinaia di euro. Nascosti tutti i soldi si era poi rifugiato nel bagno per poter uscire alla fine indisturbato. Ma aveva fatto male i conti perché la polizia lo ha scoperto e ha recuperato anche la refurtiva che il malvivente aveva nascosto all'interno delle sue scarpe. Il fermato, a seguito del processo per direttissima è stato condannato all’obbligo di presentarsi alla polizia giudiziaria.