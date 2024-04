«Servono 8.700 euro per evitare l'arresto di sua figlia»: 86enne fa arrestare il finto carabiniere truffatore

Un altro tentativo di raggiro ai danni di una signora anziana, attuato con la tecnica del finto carabiniere, si è concluso con l’arresto del truffatore. I fatti risalgono a un pomeriggio di qualche giorno fa, quando un'86enne di Venezia, dopo aver ricevuto una telefonata sospetta ha chiamato il 112, mantenendosi comunque in linea con la persona che l'aveva contattata.

Ai militari la donna ha riferito che, poco prima, era stata chiamata da un sedicente avvocato e da un finto maresciallo dei carabinieri i quali, con insistenza e urgenza, le avevano chiesto di pagare 8.700 euro a titolo di cauzione o, in alternativa, di consegnare gioielli per evitare che la propria figlia che aveva provocato un incidente stradale potesse essere arrestata. Il complice che poco dopo si è presentato per ritirare la somma, ad attenderlo ha trovato però i militari. Ha cercato invano di fuggire spintonandoli con forza, ma è stato bloccato. Il suo arresto è stato convalidato e lui è stato sottoposto all’obbligo di dimora nel suo comune di residenza in provincia di Napoli in attesa della direttissima.

