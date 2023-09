Incastrato dai video, arrestato dalle volanti lagunari

Rapita dallo spettacolo di piazza San Marco una coppia di turisti quasi non si era accorta del furto che stava per compiere alle loro spalle un borseggiatore, già sul punto di sfilare il portafoglio dopo aver aperto la cerniera di uno dei loro zaini. È bastato un passo falso e i due subito si sono accorti di quanto stava accadendo, aiutati da una guardia giurata che in quel momento era vicino e ha visto tutto.

Messo in fuga il ladro e recuperato il portafoglio, il vigilante ha chiamato il 113 e ha raccontato tutto l'accaduto alle volanti lagunari, così i poliziotti hanno recuperato i video delle telecamere di sorveglianza e attraverso le immagini sono riusciti a ricostruire la dinamica del tentato furto, ostacolato dalla veloce reazione dei turisti e dall'intervento dell'agente della vigilanza privata. Identificato il responsabile, le volanti lo hanno rintracciato. Si trattava di un cittadino della Repubblica Ceca che la polizia ha arrestato, dopo aver ricevuto la querela, denunciandolo per furto aggravato.