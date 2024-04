Una Tesla per la polizia stradale di Venezia, è la prima auto elettrica di pattuglia in Italia

La polizia stradale di Venezia guarda all'elettrico. Entrerà in servizio per la prima volta nei prossimi giorni la nuova Tesla Model X, allestita appositamente per i servizi di pattugliamento e controllo lungo le tratte autostradali di Cav.

Il concessionario autostradale e la polizia sperimenteranno l'utilizzo dell'automobile del colosso di Elon Musk sulla Padova-Venezia, il Passante e la tangenziale di Mestre, e il raccordo Marco Polo, percorsi ogni giorno da oltre 200mila veicoli. Si tratta del primo veicolo elettrico pensato per servizi di pattuglia in Italia.

La Tesla è stata acquistata da Cav tramite gara d’appalto indetta per la fornitura di un veicolo a zero emissioni, che rispettasse i necessari requisiti operativi dei mezzi di polizia attualmente in uso: si tratta infatti di un'automobile ad alta efficienza operativa, dotata di una batteria da 100 KWh, che permette il funzionamento di tutti gli apparati di bordo. È in grado di raggiungere una velocità massima di 262 km/h, con un’accelerazione da 0 a 100 in 3,9 secondi.

Per Monica Manto e Maria Rosaria Anna Campitelli, rispettivamente presidente e amministratrice delegata di Cav, l'entrata in servizio di questo veicolo «rappresenta la sintesi di due dei principali obiettivi perseguiti da questa società, perché unisce l’esigenza di ottimizzare i servizi di vigilanza ai fini della sicurezza stradale, con la ricerca e lo sviluppo di soluzioni per la sostenibilità ambientale, che coinvolgono un po' tutte le nostre attività».

Un'opinione condivisa anche dal direttore centrale delle Specialità della polizia di Stato, Renato Cortese: «La sinergia con le concessionarie autostradali e l’impegno nei processi di modernizzazione della circolazione nell’ottica della sostenibilità - ha commentato - rappresentano un valore aggiunto per le strategie di sicurezza stradale».