Muore un uomo travolto dal trattore a Cappella di Scorzè

Tragedia a Cappella di Scorzè poco dopo mezzogiorno martedì. Un uomo di 72 anni ha perso la vita mentre svolgeva dei lavori su un trattore nei suoi campi dietro casa in via Moglianese. L'uomo, Roberto Cagnin, si trovava nella piccola azienda agricola a conduzione famigliare e guidava il mezzo che a causa di un incidente, forse dovuto a una perdita di equilibrio, si è rovesciato cadendogli addosso.

Per lui, nonostante l'intervento dei soccorsi del 118, non sembra ci sia stato nulla da fare. All'arrivo dell'ambulanza sembra che l'agricoltore fosse già privo di vita e che il mezzo del Suem sia dovuto ripartire vuoto. Per i rilievi sull'accaduto sono giunti i tecnici dello Spisal e i carabinieri della stazione di Scorzé che hanno coordinato le operazioni. Una dinamica che, in base alle prime informazioni, non lascerebbe dubbi riguardo all'incidente mortale.