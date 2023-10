Torna in Veneto il treno della salute, giovedì si parte dalla stazione di Venezia Santa Lucia

Torna in Veneto il treno della salute: dal 5 ottobre farà tappa in diverse città della nostra regione, fermandosi nelle principali stazioni, per alcuni giorni e offrendo, a chi lo desidera, controlli per la propria salute e consigli per uno stile di vita sano ed equilibrato.

Si tratta di una speciale iniziativa di divulgazione sanitaria, giunta alla sua quinta edizione e realizzata da Medici con l’Africa Cuamm con il sostegno della Regione Veneto e in collaborazione con Trenitalia e Ferrovieri con l’Africa.

Il taglio del nastro ufficiale è previsto per giovedì 5 ottobre, alle ore 10, nella stazione di Venezia Santa Lucia, al binario 14. Saranno presenti la vicepresidente della Regione, Elisa De Berti, l'assessore alla Sanità, Manuela Lanzarin, don Dante Carraro, direttore di Medici con l’Africa Cuamm, Ivan Aggazio di Trenitalia e Nicola Samà, presidente del Gruppo Ferrovieri per l’Africa.