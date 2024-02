Trovato morto in albergo a 24 anni

Morto in un albergo vicino alla stazione di Mestre, aveva 24 anni. Veneziano, risiede in terraferma e ha origini straniere il ragazzo che nella mattina di domenica, verso le 11.30, è stato soccorso quando ormai per lui non c'era più niente da fare. Il suo corpo senza vita giaceva nella camera di un albergo in via Ca'Marcello, a due passi dalla stazione ferrovia. L'allarme al pronto intervento è arrivato ai carabinieri della Radiomobile dall'hotel Meininger, sulla strada che ospita varie nuove strutture ricettive. A scoprirlo il personale che ha allertato il 118 e ha ricevuto la guardia medica arrivata prima delle ambulanze del Suem, per tentare la rianimazione e le cure senza alcun risultato.

Dopo la dichiarazione della morte la scena è rimasta a disposizione per le indagini dei militari e, se è vero che l'overdose da sostanze come causa del decesso del 24enne, non può essere esclusa, per gli inquirenti è tutto è da verificare. Il quadro non appare chiaro e se qualcosa il ragazzo ha ingerito prima della scomparsa saranno gli esami a dirlo con esattezza. Non c'erano tracce a quanto di sostanze e la morte potrebbe essere arrivata per l'assunzione di un mix di farmaci o per altri motivi, per questo forse verrà fatta un'autopsia. L'Arma ha avvisato l'autorità giudiziaria e il corpo è rimasto a disposizione per le indagini. Trovati i famigliari è stato onere dei militari comunicare il drammatico ritrovamento del giovane, mentre a chiarire il motivo della permanenza in un albergo, quando dai documenti risultava residente a Mestre, saranno testimonianze e verifiche.

Forse dimorava altrove e aveva deciso di tornare trovando un posto dove avere della privacy. Non è chiaro se ci fosse qualcuno con lui, a dare l'allarme sarebbe stato l'hotel. Verso le 20, sempre domenica, per la seconda volta i militari della Radiomobile sono intervenuti per una richiesta di soccorso, simile a quella del mattino, arrivata in centrale sempre da un albergo mestrino. La struttura in questo caso è l'hotel San Carlo, in via Forte Marghera, dove un 34enne padovano giaceva in camera in fin di vita a causa di un'overdose da sostanze. L'uomo si è salvato ma è stato ricoverato in terapia intensiva ed è a rischio. Al momento sembra risparmiata una seconda tragedia che in una città come Mestre, con il primato dei morti per eroina gialla, ha fatto pensare al ritorno di sostanze letali in città. Droghe tagliate male o non tagliate che per gli assuntori rappresentano un pericolo altissimo. Prima del Covid si registrarono fino a venti morti in un anno per queste partite letali. E ora se gli episodi sono confermati la situazione preoccupa.