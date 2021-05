Scomparso da due giorni, 57enne trovato morto nel Sile

L'uomo, di Jesolo, si era allontanato da casa martedì. Il suo corpo è stato recuperato in acqua giovedì

Si era allontanato da casa martedì mattina e da quel momento nessuno aveva più avuto sue notizie. Dopo due giorni di ricerche, il tragico epilogo. E' stato trovato morto un uomo di 57 anni di Jesolo: il suo corpo è stato recuperato da una squadra di sommozzatori dei vigili del fuoco nelle acque del fiume Sile, a Jesolo Paese.

Le indagini per ricostruire l'accaduto sono ancora in corso. Il 57enne era uscito di casa senza portare con sè i documenti. Alle ricerche hanno partecipato i carabinieri e la polizia locale e, fino all'ultimo, era rimasta viva la speranza che l'uomo potesse essere al sicuro. Invece, martedì nella tarda mattinata i vigili del fuoco hanno individuato il corpo in acqua.