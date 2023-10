Trovato morto a Malcontenta, l'auto era diventata casa sua

L'hanno visto accovacciato a terra vicino alla sua macchina, una Volkswagen Polo, che da qualche mese era diventata anche la sua casa. A dare l'allarme ieri verso le 8 è stato un passante che ha chiamato il Suem spiegando che c'era un uomo a terra che non si muoveva e non rispondeva. Quando le ambulanze e le volanti della polizia sono arrivate in via Jacopo del Cassero a Malcontenta, per Michele Pavan, un 56enne veneziano, non c'era più niente da fare. Il magistrato, avvisato del fatto, ha deciso di restituire la salma ai famigliari e la polizia ha dovuto accertare la sua identità perché pare non avesse neanche i documenti.

I residenti che lo hanno visto vicino alla sua auto, a terra, poco distante dal campo da calcio, non hanno avuto il coraggio di avvicinarsi di più a quel corpo immobile e rannicchiato, e quando sono stati avvisati i soccorsi lo hanno saputo descrivere solo per sommi capi, dicendo che sembrava un signore anziano. Aveva in realtà solo 56 anni Pavan, un uomo giovane, un lavoratore che a causa di troppe cose insieme andate storte nella sua vita, specie negli ultimi mesi, si era trovato nella condizione di dover chiedere aiuto. Si era rivolto a don Alessandro Rosin della parrocchia di Malcontenta, quella chiesa al centro di un territorio denso di fabbriche e aziende dove Pavan non era riuscito più a inserirsi. Il parroco gli aveva aperto la porta, offrendogli un pasto, la doccia e qualche soldo per le necessità.

Aveva anche trovato un lavoro come magazziniere ma a seguito dei suoi problemi di salute, non riuscendo a rispettare i turni, lo aveva perso. A dargli una mano anche qualche amico e la Caritas, tuttavia la perdita di un tetto ha peggiorato definitivamente la fragilità dell'uomo. E proprio adesso che don Alessandro voleva dargli la notizia che forse un piccolo impiego per lui lo avevano trovato, il cuore di Michele non ha retto ed è morto in strada, vicino alla sua Polo, per un infarto. In macchina sono state trovate medicine e generi di conforto: chi lo ha trovato ha pensato fosse un senzatetto, invece Pavan poteva essere il vicino della porta accanto, scivolato dentro a una spirale di solitudine e difficoltà che non è riuscito a spezzare.