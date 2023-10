Truffe sotto falso nome per 20 anni, sequestrate proprietà per 800mila euro a una 67enne

Era una habitué della truffa sotto falso nome. Si qualificava di volta in volta come agente immobiliare, intermediario finanziario, medico, e millantando conoscenze importanti tra funzionari e dirigenti della pubblica amministrazione, riusciva ad assicurarsi la fiducia delle vittime, assicurando di poter risolvere problematiche di varia natura previo versamento di cospicue somme di denaro in contanti o assegni. Una volta incassato il suo "onorario" si rendeva irreperibile. Al termine di un'attività di indagine coordinata dalla procura lagunare, la guardia di finanza di Venezia ha eseguito un decreto di sequestro nei confronti di una 67enne di origine campane e di altre quattro persone, residenti in Calabria, intestatarie di immobili a lei riconducibili per un valore complessivo stimato in circa 800mila euro.

Secondo quanto ricostruito dai militari del nucleo di polizia economico-finanziaria di Venezia, la donna, ritenuta «socialmente pericolosa», era dedita alle truffe dai primi anni 2000, e nel tempo non avrebbe mai dichiarato né percepito redditi: tutte le sue disponibilità erano frutto di reati perpetrati per la maggior parte in Veneto, tra le province di Venezia e Verona.

Le indagini hanno permesso di ricondurre alla donna 5 unità immobiliari e 3 terreni, formalmente intestate a familiari per occultarne l’illecita provenienza. L'attività investigativa delle fiamme gialle non si è limitata al solo Veneto, ma è stata estesa anche al territorio calabrese, e ha permesso di rilevare come i delitti contestati siano stati commessi con recidività in un arco di tempo superiore ai 15 anni. I militari hanno quindi sottoposto a sequestro le proprietà della donna, tutte situate in Calabria, tra le province di Vibo Valentia, Crotone e Cosenza.