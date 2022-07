Tuffo dal ponte di Calatrava: denuncia e daspo

Ancora un tuffo dal ponte della Costituzione, a Venezia. L'episodio è documentato da diversi video, uno dei quali pubblicato dalla pagina Venezia non è Disneyland. Si vede un giovane a petto nudo che corre verso il parapetto, nel punto più alto del ponte, poi si sporge e si lascia cadere nell’acqua del canal Grande.

Il gesto, che risale al tardo pomeriggio di martedì 26 luglio, è stato visto e ripreso da diverse persone di passaggio. Il ragazzo, maggiorenne, è stato raggiunto poco dopo dagli agenti della polizia locale di Venezia, che lo hanno identificato, denunciato e sottoposto a provvedimento di daspo. Era visibilmente in stato di alterazione, probabilmente sotto l'effetto di alcolici. Un'occasione in più per ribadire che i tuffi in canale, oltre che proibiti, sono pericolosi. Specie in uno dei punti più trafficati della città.