Ulss 4, la dottoressa Surace cessa l'attività di pediatra

Il 31 gennaio la dottoressa Santina Surace di San Donà di Piave cesserà l’attività di pediatra di libera scelta. Per garantire continuità nella assistenza medica, contestualmente alla cessazione, gli assistiti verranno iscritti d’ufficio con la pediatra Silvia Zingarella che svolge attività nella stessa sede della collega, in via Tarvisio 2.

I genitori dei bambini assistiti sono stati avvisati della novità tramite lettera ed sms per chi aveva lasciato il proprio numero all'anagrafe sanitaria. Questi gli orari di visite della dottoressa Zingarella, previo appuntamento: lunedì dalle 14.30 alle 18.30; martedì dalle 10.00 alle 13.30; mercoledì dalle 14.30 alle 18.30; giovedì dalle 10.00 alle 13.30; venerdì dalle 10.00 alle 13.00. La pediatra sarà contattabile dai propri assistiti anche al numero di telefono: 351/3805852.

Qualora l’assistito, dopo il 1° febbraio 2024, desiderasse iscriversi con un altro medico che avesse disponibilità di scelta nell’ambito, potrà: collegarsi da pc (non dispositivo mobile) al sito www.sanitakmzerofascicolo.it, dove nell’apposita sezione potrà visualizzare la lista dei medici disponibili e scegliere quello che interessa; rivolgersi agli sportelli di anagrafe sanitaria delle sedi distrettuali aziendali, previa prenotazione, mediante la nuova piattaforma MyPrenota (simile a quella dei vaccini e tamponi), collegandosi al sito internet dell’Ulss 4, nella sezione “Servizi online”; inviare la richiesta di cambio medico tramite la mail, ad uno degli indirizzi di anagrafe sanitaria riportati nel sito dell’Ulss 4, Sezione “Strutture”, al seguente link: https://www.aulss4.veneto.it/strutture/distretti.