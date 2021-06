Ragazzo cade da una finestra dell'hotel Bauer: morto

Un ragazzo è stato trovato morto questa mattina in un cortile interno dell'hotel Bauer di Venezia, in zona San Marco. L'uomo, stando alle prime informazioni, sarebbe precipitato da una finestra di un piano rialzato, ma le cause non sono ancora accertate. Sull'episodio sta indagando la squadra mobile della questura di Venezia.

L'allarme al 118 è stato dato poco dopo le 8.30 di oggi, 15 giugno. Non è chiaro, però, da quanto tempo il corpo si trovasse lì. Quando i sanitari sono arrivati sul posto, pochi minuti più tardi, hanno tentato delle manovre di rianimazione, ma non hanno potuto fare altro che constatarne la morte.

Sempre in base alle prime informazioni emerse la vittima sarebbe un giovane straniero, poco più che ventenne e originario dell'est Europa. La dinamica della vicenda è tutta da ricostruire: si valuta la possibilità di un suicidio ma, per ora, tutte le ipotesi sono aperte. Sul posto è presente anche la polizia scientifica, impegnata a raccogliere elementi utili.