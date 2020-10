Influenza: a Musile di Piave il via alle vaccinazioni nella palestra di via Carducci

A Musile di Piave sarà la palestra dell’istituto Toti di via Carducci a ospitare da domani, mercoledì 14 ottobre, le vaccinazioni contro l’influenza stagionale. Al servizio si potrà accedere sempre dalle 14 alle 15.30, in appositi giorni, con ingresso libero. Nello specifico, oltre alla giornata di domani, la palestra sarà aperta anche giovedì e venerdì, da lunedì 19 a venerdì 23, lunedì 26 e martedì 27.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

«Abbiamo accolto ben volentieri - ha detto il sindaco Silvia Susanna - l’appello dell’Ulss 4 di mettere a disposizione della collettività spazi ampi per la vaccinazione stagionale contro l’influenza. La palestra di via Carducci è una struttura che ben si presta a questo tipo di esigenza. Per l’occasione verrà garantito un apposito piano operativo con ingressi scaglionati, misurazione della temperatura e sanificazioni».