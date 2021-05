Zaia agli over 50: «Ci sono 60mila vaccini disponibili, dal fine settimana potremmo aprire ai più giovani»

«C'è stata grande prenotazione di vaccino tra gli over 50, ma sono attualmente disponibili 60mila slot. Faccio un appello di affrettarvi a prenotare. Verso la fine di questa settimana potremmo cambiare strategie e aprire ai più giovani (forse i 40enni, ndr) e quindi sarà più difficile poi trovare appuntamenti liberi». Con queste parole il presidente della Regione Luca Zaia ha introdotto il punto stampa dalla sede della protezione civile di Marghera di oggi.

Al momento, in Veneto 69.343 persone nella fascia 50-59 anni hanno avuto la prima dose, 69.168 hanno terminato il ciclo vaccinale, e 288mila hanno già prenotato la somministrazione in questi giorni di calendarizzazione. Se da una parte la macchina funziona bene e ci sono ancora slot disponibili, dall'altra le forniture di siero cominciano ad essere insufficienti. Ad oggi nei magazzini regionali ci sono 178mila dosi, 53mila di AstraZeneca già messe da parte per effettuare i richiami. Se si continuerà con questo ritmo, circa 40mila inoculazioni al giorno, si arriverà a svuotare nuovamente i frigoriferi, in attesa delle forniture di mercoledì (che saranno utilizzabili solo dal giorno successivo). «Stiamo andando avanti a scartamento ridotto, - ha aggiunto Zaia - potremmo spingerci ben oltre».

Zaia si vaccina mercoledì

Guardando alle altre fasce d'età, il 96,7% della popolazione over 80 ha già ricevuto la prima dose, come l'80,9% della popolazione tra i 70 e i 79 anni. La coorte tra i 60 e i 69 anni è attualmente coperta al 56,9%, i disabili al 70,9% e i soggetti vulnerabili al 66%. Proprio in conferenza stampa, Zaia ha annunciato di aver prenotato la vaccinazione: «Mercoledì a Godega tocca a me - ha detto - Anch'io mi sono "impiantato" e dopo aver provato alle 16 di venerdì ci sono riuscito alle 18. Ho prenotato autonomamente con il mio telefonino».