Zaia: «Prime dosi di vaccino senza prenotazione per tutti». Zona gialla? «Nì»

Se non sarà la prossima settimana, lo sarà probabilmente quella successiva. Il presidente della Regione, Luca Zaia, oggi in conferenza stampa alla protezione civile di Marghera, non ha escluso il passaggio del Veneto in zona gialla. Intervistato questa mattina da Sky Tg24 aveva "profetizzato" la stessa sorte per tutta Italia, o quasi, a breve termine.

Il governatore ha annunciato delle novità sul fronte della vaccinazione, a cui oggi ha aderito circa l'86% della popolazione. «Da oggi l'accesso per le prime dosi lo vogliamo rendere diretto, - ha annunciato - Ci sarà un po' di tensione, però abbiamo necessità di mettere in sicurezza chi vuole vaccinarsi regolarmente». D'ora in poi, inoltre, chi ha prenotato la terza dose quando era fissata la "deadline" a 6 mesi, potrà anticiparla di un mese: «Gli utenti - ha spiegato - saranno raggiunti da una mail e potranno cliccare sul link per modificare la prenotazione in sicurezza, senza disdire l'appuntamento prenotato» e rischiare quindi di "rimanere a bocca asciutta".

Zaia non ha nascosto la preoccupazione sul fronte delle somministrazioni previste da qui a fine anno, che vedono un contingente potenziale di eleggibili «pauroso, che vale più di 2 milioni di cittadini. Si tratta di un'impresa pressoché impossibile, a meno che tutti non riescano a fare squadra». Per il presidente del Veneto l'obiettivo è raggiungibile facendo almeno 50 mila vaccinazioni al giorno negli hub, ai quali aggiungere il lavoro dei medici di medicina generale, pediatri di libera scelta e farmacie. «Solo così, - ha concluso - si può pensare che sia un obiettivo raggiungibile».