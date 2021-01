Gli imprenditori veneti disponibili a produrre vaccini contro il covid

Ci sono degli imprenditori veneti disponibili a produrre vaccini anti covid, tramite accordi con Pfizer e altre aziende produttrici. Ad annunciarlo è stato oggi il presidente della Regione Veneto Luca Zaia nel corso del punto stampa dalla sede della protezione civile di Marghera. «So che c'è chi si è detto disponibile, non so quanti siano ma sono a conoscenza che c'è un avvio di interlocuzione, appena iniziata».

I veneti disponibili a produrre vaccini anti covid

Zaia ha assicurato che «il Veneto è pronto con la sua finanziaria regionale ad affiancare gli imprenditori veneti»; ora bisognerà vedere se questa disponibilità sarà presa in considerazione dalle aziende farmaceutiche. Intanto, sul fronte del ritardo sulle nuove forniture, il governatore ha spiegato che i richiami per chi già è stato vaccinato non sono a rischio, ma allo stato attuale non è possibile continuare con la campagna, che subirà inevitabilmente dei ritardi, anche consistenti, sulla tabella di marcia. «La prossima settimana sarà riequilibrata la fornitura di dosi, - ha spiegato - e poi spero che da quella successiva si torni a regime».

Nel corso del punto stampa si è parlato anche di scuole. Dopo il ricorso di alcuni genitori respinto dal Tar del Veneto, il governatore ha spiegato che gli istituti superiori continueranno con la didattica a distanza almeno fino al 31 gennaio, data in cui scadrà l'ordinanza attualmente in vigore. Nei prossimi giorni saranno fatte le valutazioni del caso per capire se sia o meno prudente ricominciare con le lezioni in presenza già ad inizio febbraio; gli indicatori su contagi e ospedalizzazione sono buoni, ma il rischio di una ricaduta rapida è concreto.