Sbuffata di vapore dall'impianto di climatizzazione a palazzo Ducale

Una sbuffata di vapore dall'odore acre si è sprigionata dagli impianti di climatizzazione di palazzo Ducale oggi, martedì 29 settembre, durante la fase di riempimento dei serbatoi in occasione delle normali manutenzioni del sistema di riscaldamento e raffrescamento. A riferirlo è la Fondazione Musei Civici. Si sarebbe trattato di un rilascio di vapori innocui che per alcuni minuti hanno generato un odore acre, scomparso dopo l'arieggiatura dei locali interessati.

Non sarebbero stati coinvolti gli spazi museali. L'area della caffetteria è stata interdetta per circa mezz'ora al fine di evitare inconvenienti ai visitatori presenti. Tutto è stato ripristinato nell'arco di brevissimo tempo dopo l'arrivo dei tecnici specializzati che hanno verificato i locali come luoghi sicuri.