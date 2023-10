Prevenzione del tumore al seno: è salpato oggi il vaporetto rosa

È salpato questa mattina da piazzale Roma il Vaporetto Rosa, che ha aperto ufficialmente l'Ottobre Rosa 2023, giunto alla sua nona edizione e che rappresenta la campagna di sensibilizzazione realizzata dalla presidenza del consiglio comunale di Venezia in occasione del mese mondiale della prevenzione del tumore al seno.

Il viaggio inaugurale ha fatto tappa a Ca' Farsetti per il rituale taglio del nastro al quale hanno partecipato la presidente del consiglio comunale, Ermelinda Damiano; la deputata Martina Semenzato; l'assessore alla Sicurezza, Elisabetta Pesce; la responsabile progetto Vaporetto Rosa per Alilaguna, Rachele Sacco; il presidente di Alilaguna, Fabio Sacco; il direttore dei servizi sociosanitari Massimo Zuin; Gianpaolo Papaccio, direttore della "breast unit" del distretto sanitario e il direttore del servizio igiene e sanità pubblica, Vittorio Selle.

«È il sesto anno che questo vaporetto porta con sé il messaggio della prevenzione e della diagnosi precoce e siamo giunti alla nona edizione dell’Ottobre Rosa - ha commentato Damiano -. Il vaporetto ha iniziato fin da subito il suo viaggio per la laguna e approderà per i prossimi lunedì di ottobre al Lido-Pellestrina, si recherà poi a Burano e S. Erasmo, arrivando successivamente nella terraferma in Darsena a Porto Marghera».

La novità di quest'anno è che il mezzo acqueo si sposterà fino a Chioggia, che rientra tra i 15 comuni della città metropolitana che hanno aderito all'Ottobre Rosa. «A bordo - ha quindi aggiunto Damiano - per tutto il mese di ottobre, sarà possibile effettuare visite senologiche, assistere a delle conferenze e non per ultimo, partecipare a due appuntamenti come la Venice Hospitality Challenge e la Venice Marathon. È importante veicolare il messaggio che la prevenzione è vita, perché la prevenzione riguarda tutte e tutti, nel senso anche le famiglie e bisogna farne uno stile di vita».