Il vaporetto vaccinale attracca a Cannaregio e prosegue il tour del camper di Ulss 3

L'azienda sanitaria continua nella campagna di intercettazione della popolazione over 60: per invogliarli alla vaccinazione, vaccino Johnson&Johnson (e quindi monodose) ad accesso libero

Ulss 3 torna a muovere il vaporetto vaccinale, che lunedì mattina attraccherà all'esterno di Palazzo Labia. L'obiettivo dell'azienda sanitaria è quello di intercettare la popolazione over 60 del sestiere Cannaregio, meno ricettiva rispetto ad altre zone della città, mettendo a disposizione il siero Johnson&Johnson, monodose e quindi più appetibile. «C'è margine per limare i numeri», fa sapere Vittorio Selle, reponsabile del piano vaccinale di Ulss 3. L'iniziativa sarà ad accesso libero, ma già da stamattina sono stati aperti gli slot sul portale di prenotazione per fissare l'appuntamento.

Vaporetto e camper per intercettare gli over 60

In parallelo continua la sua corsa il camper vaccinale allestito dall'azienda sanitaria, che nelle prime uscite in varie zone limitrofe della provincia ha ottenuto un ottimo riscontro. La vaccinazione, con siero J&J, è ad accesso libero ma si può procedere anche con la prenotazione per assicurarsi l'inoculazione. «Ogni cinque minuti anche sul camper vaccinale di Ulss 3 - ha detto il direttore generale Edgardo Contato - una persona riceve la sua dose, e viene immunizzata rispetto al covid. l camper è insieme una risorsa e un appello alla vaccinazione, luogo in cui si riceve il vaccino ma anche strumento di diffusione della cultura vaccinale».

Dopo aver toccato Chioggia, Noale, Stra, Fiesso d'Artico e Fossò, nei primi giorni della prossima settimana farà quattro tappe nel territorio: al quartiere Pertini, a Chirignago, a Ca' Sabbioni e Campalto. Di seguito il calendario dettagliato:

lunedì 7 giugno al Quartiere Pertini a Mestre: piazzale della parrocchia Corpus Domini in via Gagliardi 1, dalle 13.30 alle 18.30

martedì 8 giugno a Chirignago: via Maria Boschetti Alberti, di fronte centro Sportivo Montessori, dalle 8.30 alle 13.30

mercoledì 9 giugno a Ca' Sabbioni: Via Ortolan, nel parcheggio della scuola elementare S. Giovanni Bosco (di fronte piazza Cosmai), dalle 13.30 alle 18.30

giovedì 10 giugno a Campalto, Villaggio Laguna: piazzale Zendrini, presso Istituto Gramsci, scuola primaria don Milani, dalle 13.30 alle 18.30.

Nei quattro giorni successivi il camper vaccinale opererà di nuovo nel territorio del distretto di Mirano-Dolo.