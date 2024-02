I sindaci a Roma per chiedere la variante alla Romea

Al ministero delle infrastrutture si sono incontrati oggi il vicepremier Matteo Salvini e una rappresentanza di amministratori del Veneto, tra cui la vicepresidente Elisa De Berti e diversi sindaci. L'oggetto dell'incontro è l'ipotesi di un nuovo collegamento tra Ravenna e Mestre come variante alla strada statale Romea. Salvini avrebbe già deciso di inserire nel contratto di programma di Anas la progettazione dell’arteria. L’obiettivo è valutare la soluzione migliore e poi procedere al finanziamento. L’iter, quindi, sarebbe già partito.

«Le interlocuzioni sono aperte da alcuni mesi - riferisce la vicepresidente De Berti - e oggi siamo a Roma per chiedere al ministro di incaricare formalmente Anas di avviare la progettazione. È un intervento strategico per il territorio e per far fronte alle criticità di uno tra gli assi stradali più pericolosi d’Italia». La richiesta, condivisa con l’Emilia-Romagna, prevede una strada non a pagamento, con la possibilità di valutare l’applicazione della vignetta per il trasporto pesante.

All'incontro erano presenti anche i deputati Alberto Stefani e Giorgia Andreuzza, i consiglieri regionali Marco Dolfin e Roberta Vianello, e i sindaci di Adria, Massimo Barbujani, di Cavarzere, Pierfrancesco Munari, di Chioggia, Mauro Armelao, e di Rosolina, Michele Grossato. «La necessità della variante - aggiunge De Berti - va di pari passo con quella di migliorare il livello di sicurezza della attuale Romea: un obiettivo a cui punta l’intervento già avviato da Anas con un budget di 230 milioni di euro, riguardante l’intero tratto veneto». Questa operazione «continuerà il suo iter a prescindere dallo sviluppo della nuova infrastruttura, ma non sarà risolutiva: va ricordato che il tracciato oggi passa per alcuni centri abitati e per alcune frazioni». È stato avviato anche uno studio per procedere con la chiusura dei passaggi a livello nella zona di Chioggia dove la Romea corre parallela alla ferrovia.