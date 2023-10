Incidente a Mestre, la veglia di preghiera presieduta dal patriarca Moraglia

Veglia di preghiera giovedì per le vittime e i feriti del tragico incidente stradale avvenuto martedì a Mestre. Nel corso della cerimonia, nella chiesa parrocchiale del Sacro Cuore in via Aleardi, il patriarca Francesco Moraglia ha letto il messaggio di cordoglio del Santo Padre Papa Francesco che, in un telegramma inviato oggi dalla segreteria di Stato alla curia veneziana, ha espresso la sua “affettuosa vicinanza alle famiglie di quanti sono morti così tragicamente” assicurando una speciale preghiera di suffragio e invocando la pronta guarigione per i feriti.

Alla veglia, particolarmente partecipata dalla comunità, oltre al sindaco Luigi Brugnaro erano presenti numerosi rappresentanti della giunta, del Consiglio comunale e delle Municipalità, oltre al prefetto di Venezia Michele Di Bari e alle principali autorità cittadine civili e militari. «Affidiamo a Dio le nostre preghiere per le vittime - ha detto Brugnaro - per le loro famiglie e per i feriti di questa tragedia che ha colpito la nostra città».